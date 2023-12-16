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Сегодня, 18:38

НХЛ предложила провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Северной Америке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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НХЛ предлагает провести хокккейные соревнования в рамках Олимпийских игр-2026 в Северной Америке, сообщает TSN.

В начале декабря комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выражал беспокойство темпами строительства хоккейной арены в Милане (Италия), где должна пройти хоккейная часть Олимпиады.

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, НХЛ предложила перенести хоккейный турнир Олимпиады в один из североамериканских городов. Но на данный момент такое развитие событий считается маловероятным.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Хоккей
НХЛ
Олимпиада
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