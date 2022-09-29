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29 сентября, 08:35

Шорт-трекист Елистратов рассказал, при каких условиях готов поехать на следующую Олимпиаду

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал, при каких условиях он готов выступить на Играх-2026 в Италии.

«На следующие Игры нужно ехать обязательно, но если будет требование подписать декларацию о том, что я фактически отказываюсь от своей страны, то о поездке даже не может быть и речи», — приводит ТАСС слова Елистратова.

В начале марта 2022 года Международный союз конькобежцев России (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Елистратов становился олимпийским чемпионом в эстафете на Играх-2014 в Сочи, также он дважды становился бронзовым призером на дистанции 1500 м на Олимпиадах в 2018 (Пхенчхан, Корея) и в 2022 году (Пекин, Китай).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15903813
Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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