Шорт-трекист Елистратов рассказал, при каких условиях готов поехать на следующую Олимпиаду

Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал, при каких условиях он готов выступить на Играх-2026 в Италии.

«На следующие Игры нужно ехать обязательно, но если будет требование подписать декларацию о том, что я фактически отказываюсь от своей страны, то о поездке даже не может быть и речи», — приводит ТАСС слова Елистратова.

В начале марта 2022 года Международный союз конькобежцев России (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Елистратов становился олимпийским чемпионом в эстафете на Играх-2014 в Сочи, также он дважды становился бронзовым призером на дистанции 1500 м на Олимпиадах в 2018 (Пхенчхан, Корея) и в 2022 году (Пекин, Китай).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.