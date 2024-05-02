36 спортсменов вошли в команду беженцев МОК на Олимпиаде в Париже

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил участие 36 спортсменов из 11 стран в составе команды беженцев на Олимпийских играх в Париже.

Команда беженцев в третий раз выступит на летней Олимпиаде. Президент МОК Томас Бах отметил, что беженцы продемонстрируют «человеческий потенциал стойкости и совершенства».

«Мы приветствуем всех вас с распростертыми объятиями. Своим участием в Олимпийских играх вы продемонстрируете пример человеческой стойкости и совершенства. Это даст надежду более чем 100 миллионам эмигрантов по всему миру», — цитирует Баха пресс-служба.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом Международный олимпийский комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия Игр-2024. Также они не будут упомянуты в медальном зачете.