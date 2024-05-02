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Париж-2024

Сегодня, 17:03

36 спортсменов вошли в команду беженцев МОК на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Олимпийская команда беженцев на Играх-2020.
Фото Global Look Press
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил участие 36 спортсменов из 11 стран в составе команды беженцев на Олимпийских играх в Париже.

Команда беженцев в третий раз выступит на летней Олимпиаде. Президент МОК Томас Бах отметил, что беженцы продемонстрируют «человеческий потенциал стойкости и совершенства».

«Мы приветствуем всех вас с распростертыми объятиями. Своим участием в Олимпийских играх вы продемонстрируете пример человеческой стойкости и совершенства. Это даст надежду более чем 100 миллионам эмигрантов по всему миру», — цитирует Баха пресс-служба.

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Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом Международный олимпийский комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия Игр-2024. Также они не будут упомянуты в медальном зачете.

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Олимпиада
Томас Бах
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