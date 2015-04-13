Тарпищев поддержал заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024

Член Международного олимпийского комитета и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что Париж готов принять у себя Олимпийские игры в 2024 году. Французской столице придется выдержать конкуренцию со стороны Бостона, Гамбурга и Рима.

– Их заявка уже проиграла дважды подряд, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – В 2012 году уступили Лондону, хотя шансы изначально до выборов расценивались предпочтительнее в общей массе. Париж готов – однозначно. Это очень серьезный кандидат, который готов принимать Олимпиаду без проблем. Даже без презентации понятно, что Париж – серьезный кандидат.