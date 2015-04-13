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Олимпиада

13 апреля 2015, 17:29

Тарпищев поддержал заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024

Егор ПОЗДНЯКОВ
Корреспондент
Президент Федерации тенниса России Шамиль ТТАРПИЩЕВ.
Фото Никита УСПЕНСКИЙ, «СЭ»
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Член Международного олимпийского комитета и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что Париж готов принять у себя Олимпийские игры в 2024 году. Французской столице придется выдержать конкуренцию со стороны Бостона, Гамбурга и Рима.

– Их заявка уже проиграла дважды подряд, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – В 2012 году уступили Лондону, хотя шансы изначально до выборов расценивались предпочтительнее в общей массе. Париж готов – однозначно. Это очень серьезный кандидат, который готов принимать Олимпиаду без проблем. Даже без презентации понятно, что Париж – серьезный кандидат.

Источник: http://rsport.ru/olympic_games/20150413/822912236.html
Шамиль Тарпищев
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