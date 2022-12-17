Юрист Бушманов: «Мало шансов, что Россия сможет выступать с флагом и гимном на Олимпиаде-2024»

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал окончание санкций со стороны ВАДА по отношению к российским спортсменам.

«Несмотря на то, что срок санкций в отношении российских спортсменов подходит к концу, у России не так много шансов вернуть свой гимн и флаг к следующей Олимпиаде. Это связано с тем, что в отношении России на данный момент действуют бессрочные санкции по линии МОК, так называемые «политические рекомендации». Кроме того, ВАДА, скорее всего, не откажется и от своих претензий к РУСАДА, а следовательно, нас ждет череда судебных процессов, итог которых предсказать в условиях нынешней политической обстановки невозможно», — приводит слова Бушманова Sport24.

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях. 9 декабря этого года МОК продлил рекомендации отстранять российских спортсменов от международных соревнований.