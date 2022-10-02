Агапитов заявил, что инициатива Баха является грубейшим нарушением Олимпийской хартии

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске россиян к международным турнирам.

«Олимпийская хартия однозначно говорит о запрете дискриминации по политическим взглядам. Поэтому даже задавать любые вопросы подобного рода любым спортсменам из любых стран, а уж тем более ставить это условием участия в соревнованиях, — грубейшее нарушение хартии. И неважно, кто и что думает по тому или иному политическому вопросу. У меня было всегда кредо абсолютно равного отношения ко всем спортсменам и даже шире — ко всем людям — независимо от их политических предпочтений», — цитирует Агапитов ТАСС.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.