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Легков: «Не рекомендовал бы нашим спортсменам ехать на Олимпиаду»

Легков высказался о нейтральном статусе для российских спортсменов на Олимпиаде
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Легков уверен, что текущий нейтральный статус для российских спортсменов отличается от того, что был во время Игр в 2018, 2020 и 2022 годах.

«Когда нейтральный статус был связан с допинговыми скандалами — это одна ситуация, тогда надо было ехать. Сейчас ситуация совершенно другая. Даже если кто-то из наших спортсменов решится поехать, МОК предоставит такие критерии отбора, что поехать в итоге будет невозможно. Не могу говорить за других, потому что мне могут ответить: «У тебя уже есть медаль, что тебе ехать». У каждого свой выбор. Но я правда считаю, что это уже совсем другой нейтральный статус. Я бы в этой ситуации не поехал на Олимпиаду и не рекомендовал бы другим нашим спортсменам», — приводит слова Легкова «Спорт День за Днем».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-legkov-ne-rekomendoval-by-nashim-sportsmenam-ekhat-na-olimpiadu
Олимпиада
Александр Легков
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