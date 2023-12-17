Легков: «Не рекомендовал бы нашим спортсменам ехать на Олимпиаду»

Олимпийский чемпион Александр Легков уверен, что текущий нейтральный статус для российских спортсменов отличается от того, что был во время Игр в 2018, 2020 и 2022 годах.

«Когда нейтральный статус был связан с допинговыми скандалами — это одна ситуация, тогда надо было ехать. Сейчас ситуация совершенно другая. Даже если кто-то из наших спортсменов решится поехать, МОК предоставит такие критерии отбора, что поехать в итоге будет невозможно. Не могу говорить за других, потому что мне могут ответить: «У тебя уже есть медаль, что тебе ехать». У каждого свой выбор. Но я правда считаю, что это уже совсем другой нейтральный статус. Я бы в этой ситуации не поехал на Олимпиаду и не рекомендовал бы другим нашим спортсменам», — приводит слова Легкова «Спорт День за Днем».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.