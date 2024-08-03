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Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 15:35

Кириленко ответил Губерниеву: «А кто тогда спортивная держава?»

Зарина Халимхонова
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на заявление Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной.

«A кто тогда спортивная держава? Мне интересны критерии. Какие? Где статистика: сколько людей во Франции интересуются спортом? Будет такая же картинка. Люди в принципе не настолько интересуются спортом, как мы думаем. Здесь нужен критерий, который объективный, а его нет. Считаю, у нас спортивная страна. У нас достаточно много людей, занимающихся спортом. Возможно, не на высоком уровне. Одни бегают, другие — на лыжах. У нас много молодежи, которая на улице играет в хоккей, футбол, баскетбол. У Дмитрия свое мнение, никто не запрещает. Я не согласен с этим утверждением. Россия — очень спортивная держава!» — сказал Кириленко «СЭ» на турнире MEDIA GOLF.

Ранее Губерниев рассказал «СЭ», что доволен тем, как прошла церемония открытия Олимпиады в Париже.

Олимпиада
Андрей Кириленко
Дмитрий Губерниев
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