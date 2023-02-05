Анфиса Резцова о МОК: «Они постоянно играют с нами в кошки-мышки!»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о будущем российского спорта.

«Заметно ли сближение между МОК и Россией? Они говорят то так, то так. Они постоянно играют с нами в кошки-мышки! Я не верю уже ни во что. Просто не верю! Конечно, надежда не умирает. Хотелось бы, чтобы к нам отнеслись более лояльно и по-человечески и выпустили на международную арену. Мы очень этого ждем. Все болельщики и спортсмены. Но я не особо верю. Норвежцы вообще почувствовали себя королями. Кто они такие? Мы — сильнейшие! А они ведут себя так, что мы — никто, а они — короли. Именно норвежцы. Другие страны особо не выступают и не злятся. Они ждут нашего возвращения. Очень хочется этого и надеемся на положительное решение в нашу сторону», — сказала Резцова «СЭ».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.