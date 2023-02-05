0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 15:45

Анфиса Резцова о МОК: «Они постоянно играют с нами в кошки-мышки!»

Анфиса Резцова поделилась мнением о будущем российского спорта
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Анфиса Резцова.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о будущем российского спорта.

«Заметно ли сближение между МОК и Россией? Они говорят то так, то так. Они постоянно играют с нами в кошки-мышки! Я не верю уже ни во что. Просто не верю! Конечно, надежда не умирает. Хотелось бы, чтобы к нам отнеслись более лояльно и по-человечески и выпустили на международную арену. Мы очень этого ждем. Все болельщики и спортсмены. Но я не особо верю. Норвежцы вообще почувствовали себя королями. Кто они такие? Мы — сильнейшие! А они ведут себя так, что мы — никто, а они — короли. Именно норвежцы. Другие страны особо не выступают и не злятся. Они ждут нашего возвращения. Очень хочется этого и надеемся на положительное решение в нашу сторону», — сказала Резцова «СЭ».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Тириль Уднес Венг и&nbsp;Юлия Ступак. Российская лыжница Ступак потренировалась в Италии и взбесила норвежцев. Чем они недовольны?

Анфиса Резцова
МОК
Обсудить
Читайте также
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Резцова посоветовала Большунову подать иск в CAS на FIS из-за недопуска на чемпионат мира
Шипулин: «Бьорндален хочет, чтобы русские спортсмены вернулись»
В Международной федерации гольфа отказались выражать позицию по допуску россиян до соревнований
Депутат Европарламента от Эстонии призвала допустить Россию на Олимпийские игры
Бородавко: «Для лыжного спорта соревнования в Азии абсолютно неинтересны»
Бородавко: «Радует, что МОК обсуждает вопрос допуска на высоком уровне. Но от слов до дела бывает далеко»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Депутат Европарламента от Эстонии призвала допустить Россию на Олимпийские игры