Ассоциация национальных олимпийских комитетов не пригласила россиян на свою генассамблею

Представители Олимпийского комитета России (ОКР) не участвуют в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНОК, причина — Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность ОКР.

Генассамблея АНОК началась в среду в Кашкайше (Португалия) и продлится до 1 ноября.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.