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Сегодня, 17:03

Бах объяснил, почему МОК отстранил Олимпийский комитет России

Алина Савинова
Томас Бах.
Фото AFP
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Президент МОК Томас Бах заявил, что организация приостановила членство Олимпийского комитета России из-за нарушения Олимпийской хартии.

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«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И это нарушение Олимпийской хартии. И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией», — приводит ТАСС слова Баха.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В феврале 2024-го Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. CAS пришел к выводу, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК

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