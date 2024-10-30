Бах объяснил, почему МОК отстранил Олимпийский комитет России

Президент МОК Томас Бах заявил, что организация приостановила членство Олимпийского комитета России из-за нарушения Олимпийской хартии.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И это нарушение Олимпийской хартии. И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией», — приводит ТАСС слова Баха.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В феврале 2024-го Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. CAS пришел к выводу, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности.