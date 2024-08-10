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Париж-2024

Сегодня, 20:25

Бах расплакался после заявления об отказе баллотироваться на новый срок президента МОК

Сергей Разин
корреспондент
Томас Бах.
Фото Reuters
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах расплакался после своего заявления об отказе баллотироваться на новый срок.

«Знаю, что этим решением я разочаровал многих из вас. Но уверяю, что это в интересах нашего любимого олимпийского движения. Я хочу удостовериться в том, что у нас будет гладкий переход власти к новому лидеру», — приводит слова Баха РИА «Новости».

10 августа Бах на 142-й сессии МОК заявил, что не будет переизбираться на новый президентский срок. Выборы пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Источник: РИА Новости
Томас Бах
МОК
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