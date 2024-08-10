Бах расплакался после заявления об отказе баллотироваться на новый срок президента МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах расплакался после своего заявления об отказе баллотироваться на новый срок.

«Знаю, что этим решением я разочаровал многих из вас. Но уверяю, что это в интересах нашего любимого олимпийского движения. Я хочу удостовериться в том, что у нас будет гладкий переход власти к новому лидеру», — приводит слова Баха РИА «Новости».

10 августа Бах на 142-й сессии МОК заявил, что не будет переизбираться на новый президентский срок. Выборы пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.