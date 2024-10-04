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Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 10:25

Бах считает, что его уход с поста главы МОК отвечает интересам олимпийского движения

Владислав Маслов
Корреспондент
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Президент МОК Томас Бах заявил, что его решение не избираться на новый срок принято в интересах олимпийского движения.

70-летний немец оставит свой пост летом 2025 года по истечении срока полномочий.Ранее он отказался от предложения внести поправку в Олимпийскую хартию для того, чтобы иметь возможность остаться еще на один срок.

«Дух единства и солидарности будет по-прежнему важен при построении устойчивого и инклюзивного спортивного будущего в Северной и Южной Америке, потому что времена меняются. Вот почему я глубоко убежден, что мое решение подготовить почву для вступления в должность нового президента МОК отвечает наилучшим интересам нашего любимого олимпийского движения», — цитирует Баха ТАСС.

Немец возглавляет организацию с 2013 года. Ранее функционер заявлял о необходимости продления санкций против российских спортсменов.

Александр Большунов и&nbsp;Эдуард Латыпов. Россиянам снова усложнили путь на Олимпиаду-2026. Ожидания скорого допуска пока не оправдываются

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
МОК

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