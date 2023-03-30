Бах считает новые рекомендации в отношении российских спортсменов золотой серединой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что новые рекомендации для России могут стать золотой серединой для обеих сторон.

«Обе стороны в этом конфликте, говоря дипломатическим языком, остались недовольны. Но, с другой стороны, это может быть знаком того, что мы нашли золотую середину, что позволяет нам двигаться дальше, чтобы добиться мира и понимания с помощью спорта», — цитирует Баха ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.