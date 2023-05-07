Бах заявил, что МОК прилагает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация делает все возможное для возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

«Сейчас мы прилагаем все усилия для выполнения миссии, реализации предложения олимпийского движения по возвращению спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на международные соревнования, — цитирует РИА «Новости» Баха. — Мы находимся в тесном контакте и обмениваемся мнениями с международными федерациями, которые в данный момент отвечают за проведение соревнований. Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена на условиях, которые были определены, чтобы спортсмены из этих двух стран принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе и мы могли действительно объединить весь мир Олимпийскими играми в Париже».

Бах отметил, что «правительства имеют право выражать свою позицию, но они также понимают, что любой бойкот только накажет их собственных спортсменов и лишит их людей возможности гордиться выступлениями спортсменов на Олимпийских играх».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по11 августа 2024 года.