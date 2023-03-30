Бах заявил, что МОК рассмотрит влияние рекомендаций на статус членов организации из России

Глава МОК Томас Бах рассказал, что комитет по этике рассмотрит влияние рекомендаций на статус членов МОК из России.

«Комиссия по этике МОК рассмотрит влияние рекомендаций на статус членов МОК из России», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.