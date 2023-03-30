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Сегодня, 16:03

Бах заявил, что МОК рассмотрит влияние рекомендаций на статус членов организации из России

Виктория Кравченко
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Глава МОК Томас Бах рассказал, что комитет по этике рассмотрит влияние рекомендаций на статус членов МОК из России.

«Комиссия по этике МОК рассмотрит влияние рекомендаций на статус членов МОК из России», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Томас Бах
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