Бах заявил, что ни разу не общался с Путиным за последний год

Глава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что не общался с президентом России Владимиром Путиным в последний год.

Баху задали вопрос об общении с Путиным на пресс-конференции по итогам исполкома МОК о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Ответ на ваш вопрос — ясное «нет», — приводит слова главы МОК РИА «Новости».

Ранее Бах объявил, что МОК отложил решение о возможном возвращении российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде-2024 в Париже.