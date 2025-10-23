Беляев уверен, что крокодилы не угрожают пловцам на Олимпиаде-2032

Тренер российских пловцов на открытой воде Кирилл Беляев отреагировал на новость о том, что река Фицрой, в которой водятся крокодилы, была одобрена для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх-2032.

«Учитывая, что там будут соревнования и что Австралия является высокотехнологичной страной в плане развития плавания в бассейне и на открытой воде, я полагаю, что все будет на самом высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим», — цитирует Беляева ТАСС.

По информации The Australian, Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.