23 октября, 05:30

Беляев уверен, что крокодилы не угрожают пловцам на Олимпиаде-2032

Тренер российских пловцов на открытой воде Кирилл Беляев отреагировал на новость о том, что река Фицрой, в которой водятся крокодилы, была одобрена для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх-2032.

«Учитывая, что там будут соревнования и что Австралия является высокотехнологичной страной в плане развития плавания в бассейне и на открытой воде, я полагаю, что все будет на самом высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим», — цитирует Беляева ТАСС.

По информации The Australian, Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.

Источник: ТАСС
4

  • Mario Nikitin

    Ты то что переживаешь?вас там не будет :joy::joy::joy:

    23.10.2025

  • Анжиецц

    Крокодилы собрались на совет, оценили риски, взвесили все шансы и решили с гребцами не связываться. Отыграются позже на аборигенах.

    23.10.2025

  • Ж и в о й

    Те, кто встретят крокодилов, просто уже не смогут об этом рассказать. Поэтому будет казаться, что их там нет.

    23.10.2025

  • За спорт!

    Просто крокодилы улучшат результаты :crocodile:.

    23.10.2025

