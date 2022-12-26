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Сегодня, 14:20

Более 2 миллионов спортсменов приняли участие в соревнованиях на территории России в 2022 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что более двух миллионов спортсменов приняли участие в соревнованиях на территории России в 2022 году.

«Региональные и федеральные соревнования помогают оставаться спортсменам в форме. Более 2 миллионов спортсменов из более 30 стран приняли участие в наших соревнованиях, что помогло нашим спортсменам оставаться в форме», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Также он заявил, что никто не может назвать международные соревнования полноценными, если в них не участвует Россия.

«Международные федерации препятствуют участию наших спортсменов в соревнованиях, это лишает турниры зрелищности и объективности. Никто не может назвать международные соревнования полноценными, если в них не участвует Россия — великая спортивная держава. Никто не может считать себя чемпионом мира, если он получил победу в отсутствие конкуренции со стороны ведущей спортивной державы. Они сами себя наказали, но все вернется на круги своя», — заявил Чернышенко.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Дмитрий Чернышенко
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