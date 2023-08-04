Грызлов: «Игры стран СНГ будут сопоставимы с чемпионатами Европы и мира»

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов считает, что Игры стран СНГ могут стать сопоставимыми с чемпионатом Европы и мира по некоторым дисциплинам.

«Можно абсолютно уверенно и математически точно констатировать, что мы не утратили ни навыки, ни потенциал — напротив, продолжаем прогрессировать. С учетом этого II Игры стран СНГ могут зажечь новые звезды, а по уровню подготовки атлетов в будущем стать сопоставимыми с чемпионатами Европы и мира в ряде дисциплин», — цитирует Грызлова ТАСС.

II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. Участие в соревновании примут более 2 тысяч спортсменов.