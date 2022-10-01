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Олимпиада

1 октября, 18:14

Борис Пайкин отреагировал на слова Баха о допуске российских спортсменов на международные соревнования

Мария Гусева

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с лукавым заявлением. Лукавство этого заявления в том, что российскую спортивную семью пробуют расколоть изнутри. Выступаешь публично против политики своей страны — можешь принимать участие в турнирах. Цена потенциальной медали — предательство интересов Родины», — цитирует Газета.Ru Пайкина.

Специалист рассказал об отношении к спортсменам, которые решат выступать на предложенных условиях.

«Я не стану осуждать тех, кто решит продолжить свою карьеру подобным образом. Позволю только напомнить: турниры, рекорды, победы приходят и уходят. А родина остается. Остается с теми, кто ей верен», — резюмировал он.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/01/18696769.shtml
Томас Бах
МОК
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