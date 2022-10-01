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Олимпиада

1 октября, 13:46

Бородавко — о словах Баха: «Очередная провокация, чтобы накалить обстановку изнутри»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.

«У нас настолько демократическое государство, что никто не будет спортсменов заставлять совершать то или иное действие. Это зависит от гражданской позиции. Мне трудно представить, чтобы кто-то в лыжных гонках мог пойти на это. Это очередная провокация, чтобы накалить обстановку изнутри. Ничего нового нет. Вроде бы они хотят сделать благо для наших спортсменов, а вроде хотят показать всему миру, что в России есть раскол», — сказал Бородавко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Раннее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

Томас Бах. «Спорт расколот, и мы разобщены». Что стоит за идеей МОК по снятию санкций с России?

Олимпиада
Томас Бах
Юрий Бородавко
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