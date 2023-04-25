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Сегодня, 18:40

Анастасия Брызгалова: «Снова сыграть на Олимпиаде? Неизвестно, когда это удастся хоть кому-то из российских атлетов»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова, на международном турнире в Дудинке вернувшаяся на лед и снова выступающая со своим мужем Александром Крушельницким, допустила, что пара еще сыграет на Олимпийских играх, но это может произойти нескоро.

Крушельницкий в 2022 году закончил отбывать дисквалификацию и недавно стал чемпионом России среди мужчин, а Брызгалова с 2020 года перешла на тренерскую работу, но решила вновь сыграть с Александром после пятилетней паузы.

— Сейчас прежде всего стоит вопрос, когда вообще хоть какому-то российскому спортсмену это удастся, — сказала Брызгалова. — Но, с другой стороны, кто знает — может быть, мы лет через пятнадцать вырастим детей, поймем, что здоровье еще позволяет, есть силы и желание. Тогда почему бы и не попробовать. Сейчас мы видим на примере Саши, что можно вернуться и после четырех лет перерыва и играть лучше всех в стране. Поэтому на ваш вопрос нет ответа. Как жизнь сложится.

«Если вдруг нам предложат, мы с удовольствием», — добавил Крушельницкий.

Полностью интервью Брызгаловой и Крушельницкого читайте здесь

Александр Крушельницкий
Анастасия Брызгалова
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