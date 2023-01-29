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Сегодня, 10:22

Быков считает, что не стоит осуждать российских спортсменов за желание выступать в нейтральном статусе

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что в стране должны спокойно принять тот факт, что российские спортсмены могут выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

«К этому вопросу надо подходить гибко, наши спортсмены не виноваты в том, что международные спортивные функционеры выставили такие условия, я уверен, русские люди не будут судить их за решение поехать выступать на международные соревнования. Любовь к родине всегда будет в их сердцах, и своими высокими результатами они все равно будут прославляет свою страну, потому что всем будет понятно, что они являются российскими спортсменами, независимо от символики», — цитирует Быкова ТАСС.

25 января 2023 года Исполком МОК сообщил, что в организации рассмотрят возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе. Также спортсмены должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила. Для подтверждения этого планируется организовать дополнительные индивидуальные проверки.
Источник: https://tass.ru/sport/16911165
Вячеслав Быков
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