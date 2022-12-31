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Сегодня, 12:30

Бывший президент ОКР Александр Жуков назвал лучших спортсменов в российском спорте в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Госдумы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал лучших спортсменов в российском спорте в 2022 году.

«Большунов и Щербакова — лучшие спортсмены года в России. Они хорошо выступили на Олимпиаде. Другие фигуристы и лыжники тоже здорово себя показали», — сказал Жуков Metaratings.ru.

На Олимпиаде в Пекине лыжник Александр Большунов выиграл пять медалей: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Анна Щербакова стала победительницей индивидуального турнира фигуристок на Играх 2022 года.

Ранее Жуков назвал главные события для российского спорта в 2022 году.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-zhukov-bolshunov-i-sherbakova-luchshie-sportsmeny-2022-goda-v-rossii-217389/
Александр Большунов
Александр Жуков
Анна Щербакова
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Бывший президент ОКР Александр Жуков назвал самое значимое событие в российском спорте в 2022 году