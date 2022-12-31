Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 11:58

Бывший президент ОКР Александр Жуков назвал самое значимое событие в российском спорте в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал самое значимое событие в российском спорте в 2022 году.

«Конечно, это Олимпийские игры, где выступали наши спортсмены. Тот же Большунов себя хорошо показал.

Если брать футбол, то это победа «Спартака» в Кубке России впервые за долгое время. Это серьезное событие», — сказал Жуков Metaratings.ru.

Александр Жуков является болельщиком московского футбольного клуба.

Зимняя Олимпиада 2022 года прошла в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала на Играх 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-zhukov-nazval-pobedu-spartaka-v-kubke-rossii-glavnym-rossiiskim-futbolnym-sobytiem-2022-goda-217386/
Олимпиада
ФК Спартак (Москва)
Александр Большунов
Александр Жуков
3
Читайте также
Друзья и враги России — кто они. Называем главных из них
Пеле, Ярцев, Бахарев, Яшина, Райола, Михайлович... Кого из людей из мира футбола не стало в 2022 году
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Экс-глава ОКР Жуков пожелал российскому спорту в 2023 году вернуться на международную арену

Бывший президент ОКР Александр Жуков назвал лучших спортсменов в российском спорте в 2022 году