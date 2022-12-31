Бывший президент ОКР Александр Жуков назвал самое значимое событие в российском спорте в 2022 году

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал самое значимое событие в российском спорте в 2022 году.

«Конечно, это Олимпийские игры, где выступали наши спортсмены. Тот же Большунов себя хорошо показал.

Если брать футбол, то это победа «Спартака» в Кубке России впервые за долгое время. Это серьезное событие», — сказал Жуков Metaratings.ru.

Александр Жуков является болельщиком московского футбольного клуба.

Зимняя Олимпиада 2022 года прошла в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала на Играх 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.