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Олимпиада

28 сентября, 13:37

Бывший руководитель ВАДА Келер обвинил МОК в защите интересов России

Бывший заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Роб Келер обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что организация защищает российские интересы относительно допуска спортсменов до Олимпиады.

«Мне прямо сказали: «Россия — самая сильная спортивная держава. МОК является партнером (ВАДА) на 50 процентов. И мы не хотим их злить, так что отвалите». МОК хотел, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде? 100 процентов. Их больше интересовала защита российских интересов, чем чистота спорта. Слишком много противоречащих друг другу участников, слишком много предполагаемых и реальных конфликтов интересов. Структура ВАДА — сломанная структура», — цитирует РИА «Новости» Келера со ссылкой на интервью Real Sports, опубликованное на YouTube-канале HBO.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220928/wada-1819995403.html
Олимпиада
ВАДА
МОК
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