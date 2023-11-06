CAS зарегистрировал апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

САS в Лозанне зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на отстранение, вынесенное ранее Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщается на официальном сайте CAS.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.