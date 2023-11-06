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Олимпиада

Сегодня, 13:55

CAS зарегистрировал апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

Виктория Кравченко
CAS зарегистрировал апелляцию ОКР.
Фото «Известия»
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САS в Лозанне зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на отстранение, вынесенное ранее Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщается на официальном сайте CAS.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

13 октября директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 будет принято незадолго до Игр.

МОК
ОКР
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