CAS зарегистрировал апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

Сегодня, 13:55
САS в Лозанне зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на отстранение, вынесенное ранее Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщается на официальном сайте CAS.
12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.
13 октября директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 будет принято незадолго до Игр.