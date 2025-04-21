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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 17:15

Чемпионка Олимпиады-2004 Клюфт вынуждена жить в трейлере из-за банкротства бизнеса

Сергей Ярошенко
Каролина Клюфт.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка 2004 года по легкой атлетике в семиборье Каролина Клюфт рассказала о банкростве своего бизнеса.

В 2018 году спортсменка вложила деньги в ферму, перестроив ее под отель. В 2024 году отель обанкротился.

«Это очень-очень грустно на самом деле. Мы сделали довольно много инвестиций, многое реконструировали. Затем началась ситуация на Украине и все, что с этим связано: инфляция, высокие процентные ставки и цены на электроэнергию. Мы сделали все возможное, чтобы избежать банкротства, и пытались спасти бизнес до последнего момента», — цитирует Клюфт Expressen.

Клюфт отметила, что у отеля огромный потенциал, так как он нравился всем, кто туда приезжал. Также шведка отметила, что на данный момент она вынуждена жить в передвижном трейлере.

Клюфт объявила о завершении карьеры в 2012 году. Спортсменка трижды становилась чемпионкой мира и дважды чемпионкой Европы в семиборье.

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Каролина Клюфт
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