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Олимпиада

Сегодня, 12:39

Чемпионы и призеры Олимпиад и Паралимпиад из Башкирии будут получать ежемесячные стипендии

Виталий Косик
Корреспондент
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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на совещании правительства сообщил, что чемпионы и призеры Олимпиад и Паралимпиад из Башкирии будут получать ежемесячные стипендии.

«Учредить спортивные стипендии чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр в составе сборных команд РФ в размере 30 тысяч рублей в месяц, серебряным призерам — 25 тысяч рублей, бронзовым призерам — 20 тысяч рублей, тренерам — в размере 50% от размера стипендии спортсмена за один наивысший результат», — заявил Хайбиров в своем выступлении.

Также глава республики заявил, что стипендии учреждены по предложению регионального Министерства спорта и станут благодарностью спортсменам за высокие достижения.

Олимпиада
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