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Чен — о заявлении НОК Австралии: «Наконец-то начинаем слышать отголоски разума»

Мария Гусева
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Российская легкоатлетка, спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала заявление главы НОК Австралии Мэтта Кэролла, который сообщил, что организация готова принять российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2032 года в Брисбене.

«Наконец-то мы начинаем слышать хоть какие-то отголоски разума от людей, представляющих другие национальные олимпийские комитеты, и представителей других стран, — цитирует RT Чен. — Потому что обстановка нагнетается, и они начинают постепенно понимать, что существование МОК сейчас в такой ужасной ситуации, что его дальнейшая деятельность может оказаться под вопросом. Прецедент того, что спортсменов одной стороны конфликта не допустят к международным соревнованиям, вызовет цепную реакцию. И по этому пути пойдут другие страны, участвующие в конфликтах. И все мы прекрасно понимаем, что спорт не может быть вне политики. Хорошо, что западные руководители начинают понимать, что это приведет к расколу мирового спорта. Нельзя нагнетать обстановку. Раздражаются обычные люди, раздражаются сами спортсмены, которые хотят просто соревноваться, а не быть игроками большой политики».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: RT
Олимпиада
МОК
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