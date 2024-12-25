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Сегодня, 19:39

Чернышенко назвал подвигом участие россиян в международных турнирах без флага

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал подвигом участие российских спортсменов в международных соревнованиях без флага и гимна.

Ангелина Мельникова. Российские гимнасты согласились на нейтральный статус. Раньше сопротивлялись и пропустили Олимпиаду

«Я считаю, что необходимо поддерживать наших спортсменов, даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг», — приводит РИА «Новости» слова заместителя председателя правительства.

Он отметил, что в условиях ограничений со стороны международных спортивных организаций участие российских спортсменов в соревнованиях нужно рассматривать как подвиг и помогать им.

«Мы все прекрасно понимаем, что это наши спортсмены и они защищают нашу Родину на спортивных рубежах», — добавил Чернышенко.

С начала СВО в 2022 году российские атлеты отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта. На Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили только 15 россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких условий, в частности без флага и гимна.

Источник: РИА Новости
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