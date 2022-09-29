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29 сентября, 16:51

Чернышенко назвал приоритетной целью приумножение спортивного потенциала страны

Сохранение и приумножение спортивного потенциала страны является приоритетной задачей для российских властей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«У нашей страны традиционно сильный тренерский состав и современная спортивная база, которую мы продолжаем наращивать, — приводит ТАСС слова Чернышенко. — Правительство России уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, в том числе в рамках реализации федеральных проектов. Строительство спортивных объектов, особенно в шаговой доступности, мы считаем одним из важнейших способов вовлечения наших граждан в систематические занятия спортом, чтобы мы выполнили поручения президента. Сохранение и приумножение спортивного потенциала страны — наша приоритетная цель, уверен, что нынешний форум пройдет в конструктивном диалоге и поможет определить вектор дальнейшего развития российского спорта.

Вице-премьер отметил, что в последние два года на федеральные средства построено и введено в эксплуатацию 373 объекта капитального строительства, а до конца года планируется завершить работы еще на 70 объектах массового спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/15910365
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