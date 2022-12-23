Чернышенко: «Особое внимание при составлении программы форума «Россия — спортивная держава» будет уделено поручениям президента по молодежной спортивной политике»

В рамках рабочего визита в Пермский край заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI международного форума «Россия — спортивная держава». По указу президента РФ Владимира Путина в 2023 году он пройдет в Перми.

В заседании приняли участие заместитель начальника управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Алексей Кулаковский, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, представители Минспорта, МИДа Минфина, Минздрава, ФМБА России, Паралимпийского комитета, Госдумы и профильных общественных организаций.

Дмитрий Чернышенко отметил, что форум — это знаковое ежегодное международное событие, в котором участвуют спортсмены, представители власти, бизнеса, а также эксперты спортивной индустрии. Его основная цель — определить в открытом диалоге вектор развития российского спорта. Он поручил оргкомитету форума уделить при составлении программы особое внимание поручениям в области молодежной спортивной политики, которые дал президент Владимир Путин на заседании Госсовета.

«Важно при составлении программы не оставаться в стороне и быть частью современной повестки. Предлагаю вовлекать в различные спортивные мероприятия, как отечественных, так и международных представителей спорта, из стран ШОС, БРИКС, СНГ, а также гармонично сочетать цифровые технологии и навыки с привычными физическими соревнованиями. Пермский край регулярно принимает ряд международных и всероссийских турниров, имеет богатый опыт по организации самых сложных мероприятий, поэтому уверен, он справится с поставленными задачами», — отметил Чернышенко .

Вице-премьер напомнил, что в 2024 году в Казани запланировано проведение турнира нового формата — первых в истории «Игр Будущего» и предложил в рамках форума обсудить подготовку к этому мероприятию.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин добавил, что в настоящее время утвержден состав регионального оргкомитета по подготовке и проведению форума. Планируется, что события деловой, спортивной и культурной программ пройдут сразу на нескольких площадках Прикамья. Это конгрессно-выставочный центр «Пермь-Экспо», спортивный комплекс им. В.П. Сухарева, социокультурное пространство «Завод Шпагина», курорт «Губаха», а также городская эспланада и набережная р. Кама.

«Это большая честь для региона принимать его на своей площадке. Решение принятое президентом страны о проведении форума в Перми является новым импульсом развития отрасли в регионе», — подчеркнул Махонин .

Для размещения гостей будет подготовлено 59 гостиничных комплексов, имеющих классификацию от 2 до 5 звезд. Их номерной фонд составляет около 3 200 номеров.