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Париж-2024

Сегодня, 20:54

Чернышенко: «Призовые за рекорды в России планируют приравнять к мировым»

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены будут получать за результаты на внутренних соревнованиях вознаграждения, равнозначные призовым на международных стартах.

«Программа признания наших рекордов в соответствии с тем, как должны вознаграждаться те, кто участвует в мировых соревнованиях. Поэтому здесь мы обещаем, что справедливость обязательно восстановится», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

По словам вице-премьера, соответствующую программу разрабатывает Министерство спорта России.

Источник: ТАСС

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