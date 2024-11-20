Чернышенко: «Призовые за рекорды в России планируют приравнять к мировым»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены будут получать за результаты на внутренних соревнованиях вознаграждения, равнозначные призовым на международных стартах.

«Программа признания наших рекордов в соответствии с тем, как должны вознаграждаться те, кто участвует в мировых соревнованиях. Поэтому здесь мы обещаем, что справедливость обязательно восстановится», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

По словам вице-премьера, соответствующую программу разрабатывает Министерство спорта России.