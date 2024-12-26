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Сегодня, 09:29

Чернышенко считает, что в международном спортивном сообществе наступает прозрение

Камила Абдурахманова
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в международном спортивном сообществе происходит прозрение.

«Я сдержанно оптимистично отношусь к тому, что ситуация меняется. Но прежде всего происходит прозрение. Когда, как я говорю, пена уйдет, то правда она всегда одна», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Чернышенко уверен, что многим будет стыдно за то, что они делали, и ситуация нормализуется.

Дмитрий Чернышенко и&nbsp;Михаил Дегтярев. «В любую щелочку заходить и раздвигать». Российских спортсменов-нейтралов уже называют героями

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: РИА Новости
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Дмитрий Чернышенко
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