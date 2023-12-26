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Олимпиада

Сегодня, 15:22

Чесноков назвал провокацией призыв украинки Цуренко к россиянам бойкотировать Олимпиаду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото AFP
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о словах украинской теннисистки Леси Цуренко о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

«Эти заявления — самая настоящая провокация и ерунда. Вообще, любые заявления Цуренко нужно делить надвое. Я помню, когда тренировал Лену Веснину, посмотрел на тренировку Цуренко, она мне тогда сказала, что пробует новую ракетку, а у нее так здорово все получалось. После мне объяснили, что она навешала мне лапши на уши и она постоянно кому-то врет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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Ранее Цуренко выразила надежду, что российские спортсмены откажутся от выступлений на Олимпиаде.

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19630889
Теннис
Олимпиада
Андрей Чесноков
Леся Цуренко
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