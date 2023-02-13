0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 14:58

Член Мок Дрю: «Нет никакой причины лишать российских и белорусских атлетов права участвовать в международных соревнованиях»

Виталий Косик
Корреспондент
Сборная Олимпийского Комитета России.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю высказался о возможном участии российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Нет никакой причины лишать российских и белорусских атлетов права участвовать в международных спортивных мероприятиях, в особенности когда речь идет об Олимпийских играх», — заявил Дрю в эфире радиостанции Franceinfo.

Также член МОК добавил, что спортсмены не должны страдать из-за политических решений руководства своих стран.

«Участие атлетов в соревнованиях никоим образом не должно быть следствием того, что происходит на политической арене», — добавил Дрю.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

Олимпиада
МОК
4
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Колобков — о выборе флага для участия россиян в Олимпиаде-2024: «Нужно смотреть на каждый вид спорта отдельно»
Глава МОК Бах обратился к Украине по поводу возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
Фигуристка Константинова об изоляции российских спортсменов: «Иностранцы не заметят нашей потери через несколько лет»
«Легко сидеть на диване и говорить об этом». Ответ сторонникам бойкота Олимпиады от фигуристки Константиновой
Акинфеев высказал пожелание нынешним игрокам сборной России в связи с ситуацией, в которой они оказались
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роднина — о Бахе: «Реагировать серьезно на его слова — дурное дело»