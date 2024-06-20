Давит Чакветадзе: «На Олимпиаду ехать надо только за золотыми медалями»

Олимпийский чемпион Давит Чакветадзе считает, что российские спортсмены на Олимпиаде должны рвать и метать.

«Надеюсь, что до Олимпиады ситуация исправится. Хочу сказать огромное спасибо нашей федерации и Михаилу Геразиевичу Мамиашвили за то, что он нас, спортсменов, всегда поддерживает. В самые тяжкие моменты он всегда был за нас, всегда старался сделать так, чтобы мы выступали. Если наши ребята туда поедут, нужно просто рвать и метать — ехать надо только за золотыми медалями, я так считаю. Удачи ребятам и хорошей подготовки», — цитирует ТАСС Чакветадзе.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.