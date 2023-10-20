Дефицит финансирования на спортивную подготовку составил почти 4 миллиарда рублей

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев сообщил, что общий дефицит финансирования на спортивную подготовку в России за период со второго полугодия 2022 года по октябрь 2023-го составил 3,9 миллиарда рублей.

Дефицит финансирования федераций по летним видам спорта составил 3,07 миллиарда рублей, по зимним видам спорта — 857,7 миллиона рублей. Основные команды сборной России недосчитались 2,715 миллиарда рублей: по летним видам спорта — 2,187 миллиарда рублей, по зимним — 528 миллионов рублей.

Дефицит финансирования резервных команды сборной России составил 1,217 миллиарда.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

13 октября директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 будет принято незадолго до Игр.