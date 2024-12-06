Дегтярев будет единственным кандидатом на пост президента ОКР

Сегодня, 15:35
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев будет единственным кандидатом на должность Президента Олимпийского комитета России (ОКР), сообщается на официальном сайте комитета.
Соответствующие обращения поступили от 33-х членов ОКР. Других кандидатур выдвинуто не было. Заседание исполкома под председательством вице-президента ОКР Василия Титова состоялось 6 декабря.
15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост главы ОКР. Срок его полномочий истек 13 ноября.
7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря. Также в рамках заседания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.