Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 15:35

Дегтярев будет единственным кандидатом на пост президента ОКР

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев будет единственным кандидатом на должность Президента Олимпийского комитета России (ОКР), сообщается на официальном сайте комитета.

Соответствующие обращения поступили от 33-х членов ОКР. Других кандидатур выдвинуто не было. Заседание исполкома под председательством вице-президента ОКР Василия Титова состоялось 6 декабря.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост главы ОКР. Срок его полномочий истек 13 ноября.

7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря. Также в рамках заседания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

Источник: ОКР
1
Михаил Дегтярев
ОКР
Читайте также
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Американский юрист оскорбил Тутберидзе на заседании ВАДА
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя