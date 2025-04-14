Дегтярев назвал Игры в Париже пендельтюром

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает, что прошедшие в Париже Олимпийские игры можно сравнить с пендельтюром, французы так решили презентовать свою страну, Международный олимпийский комитет (МОК) тут ни при чем.

«Для меня, конечно, самым запоминающимся событием стали Олимпийские игры. Не буду кривить душой, и Паралимпийские игры в Париже. Все-таки это Олимп, это апофеоз спортивных событий. То, что нас не было там в полном составе, это дело другое, но вообще Олимпийские игры — это событие номер один в мире», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Министр пояснил, что Игры в Казани следует рассматривать не как альтернативу, а как дополнение к существующим соревнованиям. Он подчеркнул, что этот формат организаторы видят под лозунгом «не вместо, а вместе».

Отметив неоднозначное восприятие Олимпийских игр, чиновник привел метафору с «пендельтюром» (дверь, открывающаяся в обе стороны), пояснив, что узнал это слово недавно. По его мнению, Франция вправе самостоятельно выбирать, как презентовать свою страну, и осуждать ее за это решение неправильно.

Во время старта Олимпийских игр организаторы представили спорную интерпретацию знаменитой фрески Леонардо да Винчи, что спровоцировало волну критики со стороны христианского сообщества.