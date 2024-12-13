Дегтярев назвал принципы работы на посту президента ОКР

13 декабря, 22:45
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал избрание президентом Олимпийского комитета России (ОКР).
Дегтярев поблагодарил за ибрание членов Олимпийского собрания и президента РФ Владимира Путина. Также он назвал принципы, которыми будет руководствоваться в своей работе:
«Мы будем работать вместе, чтобы вернуть российскому спорту лидирующие позиции в международном спорте», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Об избрании Дегтярева стало известно 13 декабря. Он был единственным кандидатом. Выборы проходили во время ежегодного Олимпийского собрания в штаб-квартире ОКР. За избрание Дегтярева проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.
Дегтярев сменил на посту главы ОКР четырехкратного олимпийскго чемпиона Станислава Позднякова, срок полномочий которого истек 13 ноября.