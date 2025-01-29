Дегтярев объявил о создании бюро исполкома ОКР и реформировании комиссий

Михаил Дегтярев, министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР), сообщил в Telegram-канале о создании бюро исполкома ОКР и реформировании комиссий организации.

«Мы приняли решение по обновленному составу ОКР. В него вошли члены Международного олимпийского комитета (МОК) от России, представители спортивных федераций и других организаций. Теперь в составе ОКР 101 член. Было создано бюро исполкома ОКР. Комиссии ОКР будут реформированы. До 1 марта жду от коллег предложений на этот счет», — написал Дегтярев.

В среду прошло первое в 2025 году заседание исполкома ОКР, на котором были утверждены рабочие планы и бюджет на год.