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Олимпиада

Сегодня, 19:14

Дегтярев объявил о создании бюро исполкома ОКР и реформировании комиссий

Камила Абдурахманова
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Михаил Дегтярев, министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР), сообщил в Telegram-канале о создании бюро исполкома ОКР и реформировании комиссий организации.

«Мы приняли решение по обновленному составу ОКР. В него вошли члены Международного олимпийского комитета (МОК) от России, представители спортивных федераций и других организаций. Теперь в составе ОКР 101 член. Было создано бюро исполкома ОКР. Комиссии ОКР будут реформированы. До 1 марта жду от коллег предложений на этот счет», — написал Дегтярев.

В среду прошло первое в 2025 году заседание исполкома ОКР, на котором были утверждены рабочие планы и бюджет на год.

Источник: Telegram-канал Михаила Дегтярева
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Михаил Дегтярев
ОКР
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