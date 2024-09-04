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Сегодня, 09:44

Дегтярев отметил, что Россия является последним хранителем олимпийских ценностей

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия будет развивать дополнительные форматы спортивных соревнований параллельно с основными олимпийскими.

«Все дополнительные форматы мы будем сами инициировать, они будут исключительно в дополнение к основным, к Олимпийским играм. Мы являемся последними хранителями олимпийских ценностей. Мы как свет. Будем возвращаться в Международный олимпийский комитет и на Олимпийские игры, а другие форматы параллельно развивать», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Также министр выразил уверенность, что Российское антидопинговое агентство вернет свою аккредитацию.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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