Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).
«Планирую выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России и представлю программу развития ОКР 13 декабря на Олимпийском собрании», — приводит пресс-служба Минспорта РФ слова Дегтярева.
Он также отметил, что получил разрешение на участие в выборах от президента России Владимира Путина.
«Для меня это большая честь и огромная ответственность. Россия всегда была неотъемлемой частью олимпийского движения, это место завоевано кровью, потом и талантом многих поколений наших выдающихся спортсменов. И хотя сейчас непростые времена, я верю, что мы сможем отстоять права наших атлетов и восстановить справедливость на международной спортивной арене», — добавил Дегтярев.
15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост президента Олимпийского комитета России. Срок его полномочий истечет 13 ноября. Поздняков руководил комитетом с 2018 года.
Нового главу ОКР выберут 13 декабря. Также в рамках заседания собрания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.