Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Планирую выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России и представлю программу развития ОКР 13 декабря на Олимпийском собрании», — приводит пресс-служба Минспорта РФ слова Дегтярева.

Он также отметил, что получил разрешение на участие в выборах от президента России Владимира Путина.

«Для меня это большая честь и огромная ответственность. Россия всегда была неотъемлемой частью олимпийского движения, это место завоевано кровью, потом и талантом многих поколений наших выдающихся спортсменов. И хотя сейчас непростые времена, я верю, что мы сможем отстоять права наших атлетов и восстановить справедливость на международной спортивной арене», — добавил Дегтярев.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост президента Олимпийского комитета России. Срок его полномочий истечет 13 ноября. Поздняков руководил комитетом с 2018 года.

Нового главу ОКР выберут 13 декабря. Также в рамках заседания собрания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.