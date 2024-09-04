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Олимпиада

Сегодня, 09:48

Дегтярев призвал российских атлетов высказывать недовольство политикой МОК

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает, что российские спортсмены должны выражать недовольство политикой МОК посредством соцсетей.

«Нам надо снизу начинать движение по высказыванию недовольства политикой МОК. Чтобы атлеты высказывались за возвращение российских спортсменов на старт. У всех есть WhatsApp, Telegram по всему миру. «Сеточки» наших чемпионов надо задействовать. Надо за Родину, за Россию высказываться, за наших атлетов. У наших спортсменов есть же друзья по всему миру», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На прошедших в Париже Олимпийских играх выступили только 15 спортсменов из России.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
МОК
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