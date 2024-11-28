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Сегодня, 11:24

Дегтярев рассказал, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью

Сергей Разин
корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью.

«Меня выдвигают уважаемые члены МОК. Я благодарен за доверие им, но прежде всего благодарен за доверие и разрешение баллотироваться нашему президенту Владимиру Путину, потому что по закону и по Олимпийской хартии я могу участвовать в выборах в общественные организации, но с разрешения, как госчиновник. Президент такое разрешение дал, и 13 декабря мы будем представлять программу развития ОКР и возвращения в олимпийскую семью. Я знаю, как это сделать, и приложу все усилия для этого», — приводит слова Дегтярева РИА «Новости» со ссылкой на НТВ.

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7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация тяжелой атлетики России, Федерация сквоша России, Федерация спортивной медицины России и Российский футбольный союз также выдвинули Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

Источник: РИА Новости
Михаил Дегтярев

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