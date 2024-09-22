Дегтярев считает, что новый президент МОК должен быть самостоятельной фигурой

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поделился мнением относительно предстоящих выборов президента МОК.

«Лучший для нас кандидат на пост главы МОК, прежде всего, должен быть самостоятельной, независимой фигурой, преданной олимпийским принципам. Только тогда мы сможем вернуть олимпийское движение к традиционным стандартам, когда спортсмены состязаются вне политики, когда спорт объединяет народы, а не разъединяет», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на съезде организации в Афинах.

Ранее МОК на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек: Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лаппартьен (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония). Нынешний президент МОК Томас Бах не будет баллотироваться на новый срок.