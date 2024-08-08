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Дегтярев считает, что ВАДА может по праву лишить США права на проведение Олимпиады-2028

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Михаил Дегтярев.
Фото Global Look Press
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Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может по праву лишить США права на проведение Олимпиады-2028 из-за вмешательства государства в процесс наказания иностранных спортсменов.

«Государство вмешалось в процесс наказания иностранных атлетов. Просто очевидно, это буйным цветом расцвело. По нормам WADA американское агентство должно забанить, а Олимпиада должна быть перенесена в другую страну. ФБР напрямую вмешалось, заведя уголовные дела, открыв расследование против китайских атлетов. Тут не надо никаких «актов Родченкова», счет на табло. Вот и посмотрим», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

17 июля почетный президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что Американское антидопинговое агентство (USADA) может лишиться статуса соответствия ВАДА из-за принятого в США в 2020 году «акта Родченкова», который используется для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов.

Статус соответствия USADA Всемирному антидопинговому кодексу будет рассмотрен в августе. В случае потери статуса соответствия США может лишиться права на проведение летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе и зимних Игр-2034 в Солт-Лейк-Сити.

ВАДА может лишить США двух Олимпиад. МОК атакует американцев из-за борьбы с допингом. Какие санкции грозят США?

Источник: ТАСС
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